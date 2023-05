Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lange Jahre bildete der KV Fortuna Brücken mit Viktoria Miesau eine Spielgemeinschaft, kegelte in den Bundesligen. Seit fünf Jahren sind die Fortunen wieder eigenständig und zurück auf der Kegelbahn in Brücken. Sportlich zwar in einer niedrigeren Klasse aktiv, haben sich viele Dinge seit 2017 positiv entwickelt – Nachwuchssorgen plagen den Verein nicht.

Sarah Pankonin ist als Mannschaftsführerin der Ersten und Sportwartin eine Stütze des KV Brücken. Sie kegelt seit 1999, war Mitglied im Nationalkader U18, deutsche Vizemeisterin