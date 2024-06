Am vergangenen Sonntag hat in der Westpfalz gut ein Fünftel der Wählerinnen und Wählern die AfD gewählt. Der Kuseler Landrat Otto Rubly sieht einen Zusammenhang zwischen den AfD-Wahlergebnissen und der wirtschaftlichen Lage: „In Regionen, die wirtschaftlich besser dastehen als die Westpfalz, haben wir deutlich weniger AfD-Anteile.“ Er fordert: „Wir brauchen einen ,Masterplan zur wirtschaftlichen Belebung der Westpfalz’.“ Ohne spezielle Förderprogramme werde sich an der wirtschaftlichen Entwicklung im Landkreis nichts verbessern. Rubly: „Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht.“

