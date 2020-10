Die erste Frauenmannschaft der Handballspielgemeinschaft (HSG) FC Schwarzerden/TV Kusel ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Bei der HSG Spiesen-Elversberg gewann sie mit 24:14 (14:7).

Dass das Kuseler Frauenteam in die Bezirksliga gehöre, befand der Trainer der Elversberger Sieben, Walter Becker, nach Spielabpfiff im Gespräch mit seinem Gegenüber, dem Kuseler Trainer Hans-Peter Eckert. Das Kuseler Team war in der vergangenen Saison noch in der höheren Bezirksliga Ost des HV Saar angetreten. Aufgrund zahlreicher Abgänge, die die Kuseler Damenmannschaft zu verzeichnen hatte – dezimierte sich der Kader doch von vormals 20 Spielerinnen auf nur zehn verbliebene Damen – entschloss sich die Mannschaft jedoch zu einem freiwilligen Rücktritt in die niedrigere A-Liga Ost.

Dass die Mannschaft allerdings viel aus dem Jahr in der höheren Liga hat mitnehmen können, bewiesen die Damen direkt im ersten Saisonspiel: Die Kuseler Mannschaft dominierte das Spielgeschehen von Beginn an durch schnelle Angriffe und einen durchschlagskräftigen Rückraum, gepaart mit einer sehr guten Torhüterleistung. Sie zeigte dabei außerdem immer wieder schöne Kombinationen im Angriff und packte in der Abwehr kräftig zu.

Zu viele Chancen vergeben

Schnell setzten sich die Kuselerinnen ab und spielten am Ende einen Sieg mit zehn Toren Unterschied heraus. Dabei durfte sich fast jede Spielerin in die Torschützenliste eintragen, was für eine geschlossene Mannschaftsleistung steht. Die einzigen Mankos: Es gab trotz allem zu viele technische Fehler und die Chancenverwertung ist ausbaufähig.

So notierte Hans-Peter Eckert, dass die Mannschaft in der ersten Halbzeit zeitweise aus 16 gespielten Angriffen nur fünf Tore erzielt hat. An den genannten Defiziten möchte das Team nun gemeinsam in den kommenden Trainingseinheiten arbeiten.

Genug Zeit dafür dürfte die Mannschaft allemal haben: Denn das nächste Spiel findet nach zunächst zwei spielfreien Wochenenden erst am 31. Oktober in Birkenfeld statt. Anpfiff wird um 15 Uhr sein. Nach aktuellem Stand sind Zuschauer in der Halle (Sporthalle am Berg, Birkenfeld) erlaubt.

So spielten sie

HSG Schwarzerden/TV Kusel: Salijaj - Seiwerth (2), Rakin (4), Baltes (2), Steiner-Kuhn, Letzel (4), Bach (5/2), Heintz (1), Serbiné (5), Hoffmann (1).