Der neue Kurs der Ökumenischen Sozialstation für ehrenamtliche Hospizhelfer startet Samstag und Sonntag, 18. und 19. März. Die Helfer sollen dabei mit Gesprächen Angehörige entlasten und gegebenenfalls kleine Wünsche des Kranken erfüllen. Jeder, der einfühlsam ist und zuhören kann, sei willkommen, heißt es in der Ankündigung. Insgesamt umfasst der Kurs 100 Stunden, wovon 20 Stunden Hospitation sind. Die Veranstaltungen finden in den Räumen der Ökumenischen Sozialstation Schulstraße 10 in Lauterecken statt.

Info



Weitere Informationen unter Telefon 06382 993022 oder per E-Mail hospiz@sozialstation-lauterecken.de