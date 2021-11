21.000 Euro sind durch Spendenaufrufe und Benefizaktionen des Kultur- und Heimatvereins (KuH) Sand für Hochwasseropfer im Ahrtal zusammengekommen. Acht Projekte wurden damit unterstützt: die Nothilfefonds der Gemeinden Schuld und Dernau des Landkreises Ahrweiler, die Don-Bosco-Schule und die integrative Kindertagesstätte St. Hildegard der Caritas in Ahrweiler, die Lebenshilfe in Ahrweiler/Sinzig, das Ausbildungsplatz-Projekt des Haus der offenen Tür Sinzig sowie die Offene Kinder- und Jugendarbeit in Ahrweiler, die eine Weihnachtswerkstatt für vom Hochwasser betroffene Kinder und Jugendliche organisiert.