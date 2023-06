Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war der 6. Januar 1945 – derselbe Abend, an dem auch das Kuseler Finanzamt durch einen Bombenangriff schwer beschädigt wurde. Gitti Nolte, geborene Gross, kann sich auch heute noch gut an die Geschehnisse in ihrer Kindheit erinnern. Ihr Elternhaus fiel den Angriffen zum Opfer.

„Ich war erst acht Jahre alt, aber die Erinnerung an diese Nacht sind mir noch sehr präsent“, erzählt die Seniorin. Zu diesem Zeitpunkt bewohnte sie zusammen mit ihrer Mutter, den beiden