Von der Fusion der Chirurgie in Kaiserslautern und Kusel können Patienten aus der gesamten Westpfalz profitieren.

Eine Klinik für Chirurgie, die zwei Standorte hat. Da mag es Patienten geben, deren Angehörigen für Besuche weiter fahren müssen. Wenn das aus irgendeinem Grund nicht geht, wird die Klinik wohl nicht auf eine Verlegung bestehen.

Viel wichtiger sind doch aber die Möglichkeiten, am Hauptstandort medizinisch gesehen besser helfen zu können. Und ja, es kann auch vor oder nach einer Operation angenehmer sein, nicht in dem Riesenkasten mitten in der Innenstadt von Kaiserslautern versorgt zu werden, sondern in einem kleinen Haus im Grünen am Fuße des Berges zur Burg Lichtenberg.

Der Druck auf kleine Krankenhäuser wird weiter steigen. Die Lösung für Kusel ist deutlich besser als die für Rockenhausen, wo die Geriatrie geschlossen werden soll, was den kompletten Standort in Frage stellt.

Was fehlt in der Region, ist der gemeinsame Druck von Kommunalpolitikern auf die Länder und den Bund. Die Anzahl der Medizinstudienplätze muss dringend noch deutlicher erhöht werden. Und Christian Mönch ist auch zuzustimmen, dass beste Schulnoten nur bedingt Gradmesser dafür sind, ob ein guter Abiturient später auch wirklich ein guter Mediziner ist.