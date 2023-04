Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

45.000 Euro kostet der neue Kommandowagen für die Wehrleitung der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Noch dieses Jahr soll das Fahrzeug angeschafft werden, dabei hatte Bürgermeister Andreas Müller vergangene Woche noch gebremst: Es könnte doch stattdessen auch für 2000 Euro ein mobiles Blaulicht angeschafft werden, meinte er.

Und so hatte er in Mainz bei den Zuständigen für Brand- und Katastrophenschutz angefragt, ob ein solches Gerät wie aus dem Fernsehen nicht auch was für den Wehrleiter des Nordkreises