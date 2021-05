Die neue alte Landesregierung unterstützt nicht nur die Wiederbelebung der Glantalbahn zwischen Lauterecken und Staudernheim. Sie will ebenso die Reaktivierung der Strecke zwischen Altenglan und Lauterecken „auf der Basis neuer Bewertungskriterien vorantreiben“. So steht es auf Seite 70 des Koalitionsvertrages von SPD, FDP und Grünen.

Für den Bereich Lauterecken-Staudernheim ist bereits ein Gutachten in Auftrag gegeben, das in den nächsten Monaten vorliegen sollte. Und auch eine Masterarbeit hat sich bereits damit befasst. Die Strecke nun auch bis Altenglan mittelfristig zu aktivieren, ist hingegen in der öffentlichen Diskussion bislang nicht aufgetaucht. Das würde bedeuten, dass die Draisinenstrecke des Kreises nicht nur halbiert würde, sondern komplett verschwinden müsste. Die läuft bekanntlich von Altenglan bis Staudernheim auf den Gleisen der ehemaligen Glantalbahn.