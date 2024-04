522.000 Euro fließen aus dem Kipki-Programm des Landes in die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein – als Förderung für Klimaschutz und Innovation. Mit 168.000 Euro sollen Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher für die Stützpunktfeuerwehr in Lauterecken sowie die Verwaltungen in Lauterecken und Wolfstein finanziert werden. Die Stützpunktwehr Lauterecken sowie das Feuerwehrgerätehaus in Grumbach erhalten im Rahmen eines integrierten Sanierungsvorhabens mit Wärmepumpen insgesamt 245.000 Euro. In Wolfstein wird die Frischwasserzirkulation der Sporthalle für 30.000 Euro saniert. Klimafreundliche Mobilität in der Verbandsgemeinde wird mit knapp 54.000 Euro gefördert, und für LED-Tauschtage stehen 25.000 Euro bereit, wie SPD-Landtagsabgeordneter Oliver Kusch aufschlüsselt.

Mit Kipki – Gesamtvolumen 250 Millionen Euro – unterstützt die Landesregierung Kommunen bei Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Die Kommunen können aus einem Maßnahmenkatalog auswählen und erhalten – ohne finanzielle Eigenbeteiligung – einen Pauschalbetrag von rund 44 Euro pro Einwohner.