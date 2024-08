Salat und Pasta, Bananen und Ananas: All das und vieles mehr soll’s in Wolfstein künftig direkt gegenüber des Kalkbergwerks geben. Ein Lebensmittelmarkt in günstiger Lage ist seit Längerem schon ein Wunschvorhaben im Königsland-Städtchen. Jetzt ist ein weiterer Schritt zum kurzen Einkaufsweg getan.

Wenn man denn schon mal zusammensitzt ...: Die Mitglieder des neu formierten Wolfsteiner Stadtrats haben am Mittwoch einen Sommerpausen-Abend opfern müssen, um über Putz,