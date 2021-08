Offenbach-Hundheim hat die Betriebsvereinbarung für die Kita Glantalstrolche zum Ende des Jahres gekündigt. Das teilte Wiesweilers Ortsbürgermeister Ingfried Klahr in der Ratssitzung mit. Hintergrund ist, dass die Einzugsgemeinden Nerzweiler und Wiesweiler sich nur an den ungedeckten Personalkosten beteiligen, nicht aber an den Investitionen für die Kita mit 55 Plätzen in Offenbach-Hundheim.