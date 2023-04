Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kindertagesstätte Villa Winzig in Hinzweiler wird bald schon fast doppelt so groß sein wie bisher. Da der Bedarf an Kita-Plätzen gestiegen ist, hatte der Gemeinderat eine Erweiterung der bis dato eingruppigen Einrichtung beschlossen. Die Bauarbeiten starteten im Sommer 2021. Ein Ende ist bereits in Sicht.

Um allen Kindern der fünf Einzugsgemeinden – Oberweiler im Tal, Horschbach, Elzweiler und Welchweiler – einen Platz bieten zu können, wurde ein Anbau errichtet. Im Anbau werden