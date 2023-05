Die Kita Kükennest in Pfeffelbach platzt aus allen Nähten und muss erweitert werden. Bereits vor einiger Zeit hat die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan deshalb eine Machbarkeitsstudie für einen Anbau in Auftrag gegeben. Wie Bürgermeister Stefan Spitzer am Montagabend im Hauptausschuss informierte, liegen die Ergebnisse nun vor. Demnach könne der rund 300 Quadratmeter umfassende Anbau sowie eine Parkfläche im Umfeld der Kita realisiert werden. Details würden noch vorgestellt.

Ergebnisse für die Machbarkeitsstudie zum Neubau einer Kita in Ulmet, die die Verbandsgemeinde Ende vergangenen Jahres in Auftrag gegeben hat, liegen Spitzer zufolge noch keine vor. Mögliche Kandidaten für den Neubau sind neben dem Grundstück in Ulmet auch jeweils ein Grundstück in Niederalben sowie in Rathsweiler.