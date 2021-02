Erstmals seit Beginn der Pandemie meldet das Gesundheitsamt an einem Tag keine Neuinfektion. Aktuell gibt es noch 85 aktive Infektionsfälle: 35 in der VG Oberes Glantal, 34 in Kusel-Altenglan und 17 in Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner, liegt bei 41,3. Würden die Angehören der US-Streitkräfte herausgerechnet, so läge er sogar nur bei 39,1. In der Summe gab es 1546 Infektionen mit dem Virus. 57 Personen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.