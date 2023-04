Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ab Samstag gelten in Rheinland-Pfalz strengere Corona-Regeln. So gilt zum Beispiel in Fitnessstudios, Kinos, Bars und Restaurants 2G-plus. Bedeutet: Neben einem Impfnachweis muss zusätzlich ein negativer Coronatest vorgezeigt werden. Bei den Gastronomen aus dem Landkreis herrscht deshalb Unverständnis – und Frustration.

„2G-plus ist das Schlimmste, was uns passieren konnte“, sagt Jürgen Dornberger. Er leitet das Gasthaus Schleppi in Schönenberg-Kübelberg. Die neuen Regelungen kämen einem