Das Forstbetriebswerk der Gemeinde ist vom Rat mittels Eilentscheidung auf zehn Jahre beschlossen worden.

Der Bestand sei in Ordnung, keine Probleme in Sicht, berichtete Ortsbürgermeister Jürgen Werner. Im Forstwirtschaftsplan 2021 wird mit einem Defizit von 685 Euro gerechnet, da Einnahmen in Höhe von 2820 Euro Ausgaben von 3505 Euro gegenüberstehen. 2020 gab es keinen Einschlag, und das sei für 2021 auch eine „Stellschraube“, um das Defizit möglicherweise kleiner zu halten. Zudem hat die Gemeinde die Waldprämie erhalten. Da Kappeln und Rothselberg ihren Wald verpachtet haben, mussten die Reviere Lauterecken und Wolfstein neu organisiert werden. Die Ortsgemeinde hat entschieden, unter staatlicher Revierleitung zu bleiben.

Platz wird saniert

Für den Mehrgenerationenplatz im Zuge der Dorferneuerung sind 72.000 Euro eingeplant, für die Sanierung von Feldwegen 10.000 Euro. Beide Maßnahmen sollen 2021 noch durchgeführt werden.

Die Kerwe wird coronabedingt ausfallen. Kürzlich fertiggestellt wurde ein Dorfrundweg, der dem Dorferneuerungsmotto „Dorf mit Weitblick“ Rechnung trägt. Der Weg beginnt in der Morbacher Straße, Richtung Niederkirchen, und ist mit einer Sandschicht versehen. Der Rat wollte keinen reinen Wiesenweg.

Weitere Themen

Die Gemeinde spielt mit dem Gedanken, eine Geschwindigkeitsmessanlage auszuleihen oder anzuschaffen. Die Kosten sollen ermittelt werden.

Die in den 1970er-Jahren verbauten Glasbausteine an der Leichenhalle, sowie die Toiletten sollen erneuert werden.