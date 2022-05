Diebstähle von Katalysatoren haben zuletzt vor allem im angrenzenden Saarland deutlich zugenommen. In der Westpfalz hält sich der Kat-Klau in Grenzen. Dabei haben es die Täter auf in den Abgaskatalysatoren verbauten Edelmetalle wie Platin, Palladium und Rhodium abgesehen, die sich recyceln lassen.

Im Nordkreis sei die Anzahl der Diebstähle von Fahrzeugkatalysatoren überschaubar, sagt Stephan Christian, Leiter der Polizeiinspektion Lauterecken. Es gebe einzelne Fälle, aber keine signifikante Veränderung zu den Vorjahren. Christian führt dies auch darauf zurück, dass es in der Region keine Schrotthändler und keine Autobahn gebe. Allerdings sei eine hohe Dunkelziffer nicht auszuschließen, da Kat-Klau aus Schrottautos womöglich überhaupt nicht bemerkt werde.

Bestätigt wird dieser Eindruck von Bernd Graf vom Autohaus Theobaldt in Lauterecken. Vor zwei Jahren habe es mehrere Fälle gegeben. Betroffen sind nach seiner Erfahrung in erster Linie alte und gebrauchte Fahrzeuge.

Zwei Versicherungsfälle

Mit zwei Schadensfällen nach Kat-Diebstählen ist die Kuseler Filiale der Axa-Versicherung aktuell befasst, wie Patrick Leibrock berichtet. Ende 2021 und Anfang diesen Jahres habe es je einen Fall gegeben.

Weniger als zehn Fälle von Katalysator-Diebstahl sind seit Jahresbeginn im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz angezeigt worden. Dazu gehören Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken sowie die Kreise Kaiserslautern, Kusel, Südwestpfalz und im Donnersbergkreis die Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land und Winnweiler sowie der südliche Teil der VG Nahe-Glan (Kreis Bad Kreuznach).

Schaden pro Fall von 1000 Euro

In der polizeilichen Kriminalstatistik 2021 sind 868 Diebstähle an und aus Fahrzeugen aufgelistet, davon waren weniger als fünf Prozent Kat-Diebstähle, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums mitteilt. Überwiegend werden nach Erkenntnissen der Polizei ältere Fahrzeuge „als Tatobjekte“ ausgewählt. Den Schaden pro Fall schätzt die Polizei auf durchschnittlich 1000 Euro. Im Hinblick auf die Prävention sei eine Auto-Alarmanlage mit Neigungsüberwachung hilfreich.

Im Bereich der Polizeiinspektion Homburg vervierfachte sich im vergangenen Jahr die Zahl der Strafanzeigen nach Diebstahl von Abgasreinigern. Gab es 2020 lediglich fünf Anzeigen nach einem Kat-Diebstahl, so stieg deren Zahl im abgelaufenen Jahr 2021 auf 20, wie Maximilian Schulte von Ermittlungs- und Servicedienst der Homburger Polizei berichtet.

Eine Häufung von Diebstählen bei bestimmten Automodellen gebe es nicht, betroffen seien Fahrzeugtypen „quer Beet“. Die Schadenshöhe schwanke je Fahrzeugtyp zwischen einigen hundert Euro bis 2000 Euro. Die Diebstähle beträfen überwiegend Fahrzeuge, die auf öffentlichen Verkehrsflächen oder Parkplätzen abgestellt seien.

Mit der Flex „ratzfatz“

Für das Saarland insgesamt sei von einem Anstieg der Kat-Diebstähle auszugeben, sagt Pressesprecher Stephan Laßotta vom Landespolizeipräsidium Saarbrücken. Genaue Zahlen ließen sich aus der Kriminalstatistik nicht ablesen, da unterschiedliche Deliktbereiche betroffen seien. Ziel von Kat-Dieben seien nicht selten Firmen, die Altautos verwerten. Denn mit einer Flex gehe das „ratzfatz“. Eine Prävention sei schwierig, räumt Laßotta ein.

Bereits im Oktober 2020 hatte der ADAC auf die wachsende Zahl von Katalysator-Diebstählen hingewiesen. Die Dunkelziffer der Kat-Diebstähle sei deutlich höher. Nach Erkenntnissen des Automobilclubs sind vor allem ältere Fahrzeugmodelle, bei denen der Katalysator gut erreichbar ist, begehrt.

Auch die Statistik der ADAC-Pannenhilfe legt einen Anstieg von Kat-Diebstählen als Pannenursache nahe. So wurden 2020 bundesweit nach 420 Katalysator-Diebstählen der Pannenhilfe gerufen, im vergangenen Jahr waren es bereits 959 Fälle.

Katalysatoren sind etwa seit Beginn der 1990er-Jahre fester Bestandteil aller Autos. Sie sorgen dafür, dass der Luftschadstoff Kohlenmonoxid (CO) in Kohlendioxid (CO2) umgewandelt wird.