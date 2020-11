Diese Diebstähle geben Rätsel auf. Zwei alte Krafträder sind in der Nacht zum Montag gestohlen worden und wenig später wieder aufgetaucht. Nach Angaben der Polizei in Lauterecken handelte es sich bei einem der Fahrzeuge um ein Moped, das aus einem Gebäude beim Rimbacherhof gestohlen wurde. Das nicht zugelassene Fahrzeug hatte einen platten Vorderreifen, die Scheinwerfer und ein Spiegel fehlten. Am frühen Montagvormittag wurde das Moped dann laut Polizei bei einem etwa 500 Meter entfernten Waldstück entdeckt.

Ein weiteres Kraftrad wurde in Glanbrücken gefunden. Das Motorrad sei zuvor aus einer Garage in der Horschbacher Straße gestohlen worden. Nach Angaben der Beamten war dies dem Besitzer aber noch gar nicht aufgefallen. Es werde vermutet, dass das Motorrad weggeschoben und am Glanufer zwischen Sankt Julian und Glanbrücken zum weiteren Transport oder zur Nutzung abgestellt worden war. Auch dieses Fahrzeug war laut Polizei nicht fahrbereit – es fehlte die Batterie. Womöglich seien beide Fahrzeuge zur Ausschlachtung von Ersatzteilen gestohlen worden.