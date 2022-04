So stellt man sich das als Wehrleiter sicher nicht vor. Am Wochenende musste die Feuerwehr ausgerechnet zum Wohnhaus von Markus Böhmer, dem Wehrleiter der Verbandsgemeindefeuerwehr Lauterecken-Wolfstein, in Einöllen ausrücken. Wegen eines Kaminbrands. Böhmer berichtete später kurz und knapp: Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert größeren Schaden. Im Einsatz seien 30 Kräfte der Wehren Einöllen, Relsberg, Hefersweiler, Wolfstein und Lauterecken gewesen.