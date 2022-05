Es werden kreative Köpfe gesucht. Die Jugendzentren in Lauterecken und Wolfstein veranstalten einen Wettbewerb: Bei diesem können Jugendliche ein neues Logo für die gemeinsame Webseite gestalten. Dabei sind den Ideen der Teilnehmer keine Grenzen gesetzt. Das neue Logo darf gemalt, gezeichnet oder sogar digital gestaltet werden, heißt es in dem Aufruf. Einsendeschluss ist Freitag, 3. Juni. Bis dahin können Ideenvorschläge entweder per E-Mail an jugendzentrum-lauterecken@vg-lw.de eingereicht oder persönlich in den Jugendzentren abgegeben werden. Alle Entwürfe werden anschließend auf den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Dort bestimmen die Nutzer, welcher Beitrag gewinnt. Fragen zur Teilnahme werden unter den Telefonnummern 06382 6561 oder 06304 9928105 beantwortet.