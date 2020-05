Auch wenn die Jugendtreffs derzeit nicht geöffnet sind, sind die Mitarbeiter des Jugendtreffs in Lauterecken, dem Jugendbüro in Wolfstein und dem Waldmohrer Jugendhaus trotzdem erreichbar.

Wer Fragen oder Problem hat oder „einfach mal mit jemandem Quatschen“ möchte, erreicht den Lauterecker Jugendtreff unter den Telefonnummern 06382 6561 beziehungsweise 0171 7744116 oder per E-Mail an annette.junkes@vg-lw.de. Das Jugendbüro Wolfstein ist telefonisch unter 06304 9928105 beziehungsweise 0171 4313057 oder per E-Mail an jugendbuero-wolfstein@gmx.de zu erreichen.

Auch das Waldmohrer Jugendhaus bietet Hilfe und Unterstützung bei Problemen an und steht beratend zur Seite. Wem zum Beispiel „zu Hause die Decke auf den Kopf fällt“ oder wer Informationen zum Coronavirus und den Schutzmaßnahmen braucht, kann sich zu den Bürozeiten (montags bis donnerstags von 11 bis 14 Uhr) telefonisch unter 0151 74518453 (auch WhatsApp) melden oder eine E-Mail an juz.waldmohr@freenet.de schicken.