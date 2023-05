Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nahezu unbemerkt droht ein wichtiges Jubiläum zu verstreichen: Vor 100 Jahren konnten in der Jugendherberge auf Burg Lichtenberg erstmals Besucher übernachten – in recht unkomfortablen Verhältnissen. Eine Einweihungsfeier gab es aber erst knapp ein Jahrzehnt später.

Integriert in die Burganlage Lichtenberg übernachten in der Jugendherberge jedes Jahr zahlreiche Jugendgruppen, junge Familien mit ihren Kindern und Kurzurlauber. In diesem Jahr feiert die