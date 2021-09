Mit seiner Jubiläumsschrift zum 100-jährigen Bestehen hat der SV Hinzweiler den ersten Platz beim Jubiläumsschriften-Wettbewerb des Sportbundes Pfalz belegt. Insgesamt 13 Vereinschroniken standen zur Auswahl, die 2020 im Rahmen eines Vereinsjubiläums erschienen sind. Sechs Vereine hat der Sportbund ausgezeichnet.

Die 245 Seiten dicke Jubiläumsschrift „100 Jahre SV Hinzweiler 1920 – Die Geschichte eines Dorfvereins“ habe die Jury in vielerlei Hinsicht überzeugt, teilt der Sportbund Pfalz mit. Insbesondere die inhaltlich dichte Aufarbeitung der Vereinsgeschichte wird vom Sportbund gelobt. Mit 500 Bildern sei sie eine wahre Fundgrube. Darüber hinaus nehme die Jubiläumsschrift auch sportliche Entwicklungen und historische Ereignisse in den Blick, begründet der Sportbund seine Entscheidung. Die in der Schrift enthaltenen Vereinsanekdoten hätten der Jury gut gefallen. Als Preisgeld gibt es 500 Euro.