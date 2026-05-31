Besser als erwartet sind die Jahresabschlüsse 2024 der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal ausgefallen. Für den Bereich Wasser wurde sogar ein Gewinn eingefahren und bei Abwasser war das Defizit längst nicht so hoch wie ursprünglich errechnet. Bei der vergangenen Sitzung des VG-Rates stellte Bürgermeister Christoph Lothschütz (CDU) die Zahlen der Werke kurz vor. Für die Wasserversorgung war ein Verlust von 97.800 Euro avisiert worden, nun aber beträgt das Minus lediglich 16.400 Euro – dank höherer Umsätze, Eigenleistungen und sonstiger Erträge. Personal- und Materialaufwand schlugen Lothschütz zufolge trotzdem massiv zu Buche. Noch besser sieht es bei der Abwasserbeseitigung aus: Statt des prognostizierten Defizits von 76.300 Euro weist die Bilanz einen Überschuss von 342.000 Euro aus. Wie bei der Wasserversorgung sind nach Angaben der VG unter anderem höhere Umsätze, betriebliche Erträge, Eigenleistungen und Zinserträge für das überaus positive Ergebnis verantwortlich.