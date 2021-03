Mit sieben Neuinfektionen und keinen Entlassungen aus der Quarantäne steigt der Inzidenzwert des Landkreises Kusel weiter auf 28,5. Würden die im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte bei der Berechnung – die Fälle der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner – berücksichtigt, läge er bei 27.

Drei der neuen Fälle stammen aus dem Oberen Glantal, vier aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Insgesamt sind somit 1627 Menschen im Kreis positiv getestet worden. Davon gelten 1528 Personen als genesen, 666 im oberen Glantal, 496 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und 366 in der VG Lauterecken-Wolfstein. 59 Personen sind mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Aktuell sind 40 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt: 15 in der VG Oberes Glantal, 16 in der VG Kusel-Altenglan und neun in der VG Lauterecken-Wolfstein.

