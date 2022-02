Noch während die Sanierung der Gebäudehülle der Verbandsgemeindeverwaltung in Lauterecken läuft, soll am Montag, 7. März, der Innenausbau starten. Das hat Bürgermeister Andreas Müller in der Online-Verbandsgemeinderatssitzung am Dienstagabend mitgeteilt. Noch vorher, am Mittwoch, 2. März, soll der Umzug des Fachbereichs Kommunale Betriebe in die Räume im aufgestockten Obergeschoss des Kläranlagen-Verwaltungsgebäudes erfolgen.

Im Verwaltungsgebäude soll vor allem die Elektronik erneuert werden, doch sind auch weitere Sanierungsmaßnahmen geplant. Geplante Kosten: 400.000 Euro.

Die energetische Außensanierung stocke derzeit wegen der ungünstigen Witterung, erklärte Müller weiter.

Wann die Lüftungsanlagen in die Schulen und Kindergärten in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein eingebaut werden können, ist noch nicht klar. Die Ausschreibungen seien alle raus, erklärte Müller. Material und ausführende Firmen müssten jetzt her – wie in vielen anderen Kommunen auch.

Info



Wegen des Umzugs sind die Verbandsgemeindewerke am Mittwoch, 2. März, nicht erreichbar. Die Telefonnummer der Mitarbeiter bleiben gleich, sie stehen ab Donnerstag in den neuen Räumen in der Kläranlage, Bahnhofstraße 50a, zur Verfügung.