In Kusel findet am Donnerstag, 25. Juni, um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung zum digitalen Nachlass statt. In der Aula des Horst-Eckel-Hauses erläutert der Rechtsanwalt für Verbraucherschutz und Fachreferent Guido Steinke rechtliche und praktische Fragen rund um Online-Konten und digitale Daten nach dem Tod. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Vortrag behandelt unter anderem den Umgang mit E-Mail-Konten, Online-Banking-Zugängen, Google- und Apple-Konten, Accounts in sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram oder LinkedIn, Messenger-Diensten wie Whatsapp oder Signal sowie Streaming-Diensten, digitalen Abonnements und Mitgliedschaften. Steinke geht darauf ein, warum es sinnvoll ist, eine Vertrauensperson zu benennen, Zugangsdaten sicher zu hinterlegen und klare Regelungen für Verwaltung oder Löschung digitaler Konten zu treffen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zudem werden Hinweise auf seriöse Informationsangebote und nützliche Internetseiten zur digitalen Vorsorge gegeben.