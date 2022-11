Die Stadt will Baugrundstücke ausweisen. Nun wurde ein weiterer Schritt unternommen, um dieses Vorhaben in Verlängerung des Röther Rings umzusetzen.

Bereits im Mai hatte der Stadtrat in Verlängerung des Röther Rings eine Fläche von zwei Hektar in Auge gefasst. Einer Machbarkeitsstudie des Planungsbüros BBP in Kaiserslautern zufolge könnten dort 18 Grundstücke entstehen, die über die Sombernonstraße am Schulzentrum erschlossen werden sollen – wichtig sei aber eine weitere Zufahrt zum potenziellen Baugebiet, um die Zufarht Auf Röth zu entlasten. Ein Großteil der Grundstücke befindet sich bereits im städtischen Eigentum. Einstimmig beschloss der Stadtrat, das Vorhaben weiter voranzutreiben und beauftragte das Büro BBP mit der Planung und der Verfahrensbegleitung.

Alternativ wäre eine Erweiterung des Hausweilerer Weges um zehn bis 15 Grundstücke möglich gewesen. Hier hätte aber eine weitere Zufahrt gefehlt.