Elf Mobilfunk-Standorte im Landkreis sind von der Deutschen Telekom auf 5G aufgerüstet worden: In Altenglan, Breitenbach, Brücken, Dittweiler, Eßweiler, Glan-Münchweiler, Lauterecken, Reichweiler, Schönenberg-Kübelberg, Waldmohr und Wolfstein wird nun mit neuester Generation des Mobilfunks gefunkt.

Riesige Datenmengen sollen mit dieser Technik schnell übertragen werden können. Relevant gilt dies etwa bei der industriellen Anwendung. 5G gilt als Schlüsseltechnologie, von der enormer Innovationsschub erwartet wird. Über die 5G-Initiative der Telekom würden bereits mehr als 16 Millionen Menschen mit schnellem Netz versorgt, teilt das Unternehmen mit. Der Ausbau, der bisher in mehr als 1000 Städten und Gemeinden angekommen ist, laufe auf Hochtouren weiter.

Wie die Deutsche Telekom informiert, erkennen die Mobilfunkstationen, ob sich ein LTE- oder 5G-fähiges Smartphone in ihrer Funkzelle aufhält – und versorgen es mit schnellem Funk. Selbstverständlich würden auch ältere Mobilfunkstandards wie GSM und UMTS weiterhin bedient. Im ländlichen Raum würden die möglichen Geschwindigkeiten teilweise mehr als verdoppelt, die Kunden könnten mit bis zu 225 Mbit/s surfen. In städtischen Gebieten seien es 600 bis 800 Mbit/s in der Spitze. Allerdings müssen die Kunden einen entsprechenden Vertrag abschließen.

Eine Landkarte zeigt die Verfügbarkeit des 5G-Netzes der Telekom auf www.telekom.de/netzausbau.