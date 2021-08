In den Räumen der früheren VKE hat seit dieser Woche die neue Tagespflege der Ökumenischen Sozialstation Kusel-Altenglan geöffnet. Die ersten Gäste werden in diesen Tagen erwartet, sagte die Geschäftsführerin der Sozialstation, Diana Baumann, der RHEINPFALZ. Bereits am Freitag habe es einen Tag der offenen Tür gegeben. 16 Tagesgäste können in der Pflegeeinrichtung betreut werden – aufgrund der Pandemie werden allerdings weniger als ursprünglich erwartet aufgenommen. Wegen Corona hat sich die Eröffnung auch etwas verzögert. Investiert hat die Ökumenische Sozialstation für das Gesamtprojekt rund eine Million Euro. Die Leitung der neuen Einrichtung hat Stefanie Eastman.