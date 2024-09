Für die Tage bis Donnerstag sind teilweise ergiebige Regenfälle angekündigt – und die Temperaturen gehen zurück.

Kleinere Tiefdruckgebiete ziehen vom Atlantik über die Nordsee bis nach Skandinavien. Diese Tiefs formieren Mitte der Woche einen mächtigen Komplex über West- und Nordeuropa, dessen Störungsgebiete uns überqueren. Freitag könnte uns ein weiteres Tief den ersten Herbststurm bescheren, bevor anschließend ein Schwall kühler Polarluft bis zu uns vordringt.

Vorhersage

Montag: Zunächst ziehen kompaktere Wolken mit einigen Regenfällen oder Schauern über uns hinweg. Am Nachmittag lässt sich phasenweise wieder die Sonne blicken. Die Temperaturen erreichen aber kaum noch die 20-Grad-Marke.

Dienstag: Heute wechseln sich durchziehende Wolkenfelder mit kurzen freundlichen Abschnitten ab. Einige Regentropfen oder leichte Schauer sind nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit. Der Wind kann zwischendurch etwas auffrischen.

Mittwoch: Bereits am Morgen nimmt die Bewölkung zu und ein Regengebiet zieht über die Region. Im Laufe des Nachmittags folgen kurze Auflockerungen mit einigen Schauern. Dazu bleibt es bei spürbarem Wind ziemlich kühl. In der Nacht auf Donnerstag erreicht uns von Frankreich her das nächste Regengebiet.

Donnerstag: Heute halten sich oft dichte graue Nimbuswolken mit Dauerregen. Dieser kann zum Teil auch ziemlich kräftig ausfallen. Lediglich am späten Nachmittag hellt sich der Himmel vielleicht ein wenig auf. Die Temperaturen verändern sich kaum.

Weiterer Trend

Am Freitag treibt ein stürmischer Wind bei herbstlichen Temperaturen neben einigen sonnigen Abschnitten auch einige Regen- oder Schauerwolken übers Land. Am Samstag beruhigt sich der Wind und am Sonntag wird es wieder etwas wärmer.