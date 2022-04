In Zusammenarbeit mit der Ärztin Elena Jung bietet die Stadt Lauterecken im Veldenzschloss am 9. April und am 14. Mai zwei weitere Sonderimpftermine für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen an. Kurzfristig Entschlossene können auch ohne Termin vorbeikommen. Eine Terminbuchung ist über die Internetseite von Lauterecken möglich.