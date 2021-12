Diese Woche hält der Impfbus zweimal im Kreis Kusel: in Hinzweiler am Sportgelände, In der Au 5, am Dienstag, 7. Dezember, 9 bis 17 Uhr; in Etschberg, Mehrzweckhalle, Hauptstraße 53, am Donnerstag, 9. Dezember, von 9 bis 17 Uhr.

Termine im Umland: Montag, 6. Dezember, Jahnturnhalle Birkenfeld (9 bis 17 Uhr) sowie Hochschule Kaiserslautern, Schönstraße 11 (8 bis 16 Uhr); Mittwoch, 8. Dezember, Messehalle Idar-Oberstein (9 bis 17 Uhr); Freitag, 10. Dezember, erneut in Birkenfeld an der Jahnturnhalle zur gleichen Zeit.