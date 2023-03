Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Impfen ohne Termin. Nicht in der Arztpraxis. Nicht im Impfzentrum. Sondern in einem Bus. Geht nicht? Geht doch. Am Dienstag machte der Impfbus des Landes Station in Lauterecken.

Der Bus ist einer von sechs Impfbussen, die seit Montag vor Supermärkten in ganz Rheinland-Pfalz unterwegs sind. Es handelt sich dabei um umgebaute Reisebusse. Statt Sitzreihen befinden sich im Innenraum mehrere