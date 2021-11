Eigentlich sollte der Impfbus-Stopp am Mittwoch in Kusel der letzte für dieses Jahr im Kreis sein. Doch die Impfnachfrage ist hoch und es wird aufgestockt: Am Donnerstag, 25. November, macht der Impfbus von 8 bis 16 Uhr Station am Wasgau in Lauterecken. Erst-, Zweit- und Drittimpfungen sind möglich. Zuletzt gab es in Kusel und Wolfstein lange Schlangen am Impfbus, nicht für jeden Impfwilligen reichten die mitgebrachten Dosen Biontech oder Johnson und Johnson. Kreissprecherin Karla Hagner sagte am Freitag, das Land habe angekündigt, das Angebot weiter hochzufahren. Folge sei, dass vermutlich ab Dezember zweimal pro Woche ein Impfbus Station im Landkreis macht.