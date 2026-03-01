Gleich zwei katholische Kirchen der Kuseler Pfarrei sollen in diesem Monat entweiht werden. Am Freitag, 6. März, steht die Profanierung der katholischen Kirche in Hüffler durch Generalvikar Markus Magin an. In Steinbach wird Weihbischof em. Otto Georgens am 20. März den letzten Gottesdienst zelebrieren.

Finanzdruck zwinge die katholische Pfarrei Hl. Remigius zu diesen Schritten, erläutert Pfarrer Nils Schubert, der von Obereisenbach im Norden bis Nanzdietschweiler im Süden, von Kollweiler im Osten bis St. Wendel-Hoof im Westen für knapp 6300 Katholiken in über 60 Ortschaften zuständig ist. Einzige Notbremse sei eine Trennung von Gebäuden und deren Verkauf. Die Kirchen in Ulmet und Rammelsbach sind bereits nicht mehr im Eigentum der Kirche. Nun trifft es die Kirchen Maria Königin in Hüffler und St. Josef in Steinbach. Die Profanierungsgottesdienste finden jeweils um 18 Uhr statt.