Die Wogen schlagen hoch in der Gastro-Szene im Kreis. Wieder steht ein Einschnitt von Tragweite an: Im Gasthaus Gerlach in Konken gehen Ende Juni die Lichter aus. „Und sie gehen hoffentlich auch bald wieder an“, sagt Wirtin Judith Raddatz.

Am Abend des 6. Juni werden die Speisekarten eingesammelt und verstaut. Denn der Koch nimmt vorzeitig seine Mütze. In den noch folgenden dreieinhalb Wochen will Judith Raddatz zwar den ein oder anderen