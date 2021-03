Die Industriegewerkschaft (IG) Metall ruft für den heutigen Donnerstag die Belegschaft von Bito Lagertechnik zum Warnstreik auf. Der Ausstand beginnt um 12.30 Uhr, die Mitarbeiter sollen sich unter Beachtung der Pandemieregeln auf dem großen Mitarbeiterparkplatz versammeln. Dies teilte die Bad Kreuznacher Geschäftsstelle der Gewerkschaft mit.

In der Metall- und Elektrobranche laufen seit drei Wochen Warnstreiks. Sie sollen der Forderung nach vier Prozent mehr Geld Nachdruck verleihen. Nach Angaben von Ingo Petzold, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Bad Kreuznach, haben sich in seinem Beritt bislang rund 2000 Beschäftigte aus zehn Betrieben an den Arbeitsniederlegungen beteiligt.

