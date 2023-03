Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Handball: Am Samstag besiegte die HWE Erbach-Waldmohr den TV Merchweiler 2 in der Rothenfeldhalle mit 31:24 (15:13). So klar wie das Endergebnis war das Spielgeschehen jedoch nicht die ganze Zeit. Das Team aus Waldmohr musste sich erst frei spielen.

Der TV Merchweiler begann gut und ließ am Anfang wenig zu. Allerdings war die HWE zu Beginn auch mit Pech unterwegs: ihr gelang in den ersten sieben Minuten nur ein Treffer. Merchweiler war mit jungen aber