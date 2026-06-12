Läuft – und dazu hat es nur eines einzigen Schlags bedurft. Martin Heß bestreitet, heimlich Bierhahn-Eindonnern geübt zu haben. Falls doch, so war’s jedenfalls nicht umsonst: Ein Hieb des Stadtbürgermeisters genügte, um Bier fließen zu lassen – gewohnter Akt bei der Eröffnung des Hutmacherfests. So wieder zu sehen am Freitagabend auf dem Kochschen Markt, Hauptschauplatz des Festgeschehens.

Noch bis späten Sonntagnachmittag gibt’s in der Kreisstadt ausgiebig Gelegenheit, bestehende Kontakte zu pflegen und daneben auch neue zu knüpfen. Der Start der 45. Auflage des Fests, musikalisch begleitet vom Kuseler Fanfarenzug, geriet bei Nieselregen schleppend. Veranstalter, Beschicker und Besucher hoffen nun auf besseres Wetter an den beiden folgenden Festtagen.