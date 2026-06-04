Die Fledermauszählung der Pollichia-Kreisgruppe Kusel ist nicht nur ein faszinierendes Spektakel, sondern erlebbare Wissenschaft. Denn im Dachstuhl des Dorfgemeinschaftshauses in Bedesbach ist seit mehr als einem halben Jahrhundert die Wochenstube einer bedeutenden Fledermauspopulation, teilt die Gruppe mit. Hunderte trächtige Weibchen des Großen Mausohrs (Myotis myotis) finden dort Jahr für Jahr zusammen, um ihre Jungtiere zur Welt zu bringen. Regelmäßige Zählungen der am Abend zur Nahrungssuche ausfliegenden erwachsenen Tiere geben Auskunft über die lokale Entwicklung der streng geschützten Fledermausart.

Die Pollichia-Gruppe Kusel hat sich vor mehr als 20 Jahren die Betreuung der Bedesbacher Wochenstube zur Aufgabe gemacht. Der Ausflug zur nächtlichen Jagd von mehreren hundert Tieren ist ein unvergessliches Erlebnis. Zusätzlich gibt es eine Einführung in die Biologie der Fledermäuse und per Webcam Live-Einblicke in den Dachboden.

Teilnehmer sollten warme Kleidung und eventuell eine Sitzgelegenheit mitbringen. Los geht es am Freitag, 5. Juni, um 21.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Bedesbach, Schulstraße 5. Ende gegen 0 Uhr.