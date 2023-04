Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Glockengeläut gegen Corona: An vielen Orten im Kreis beteiligen sich Kirchengemeinden an der ökumenischen Aktion Hoffnungsläuten. Wie schon im Frühjahr beim ersten Lockdown will die christliche Gemeinschaft damit ein Zeichen des gegenseitigen Trostes und der Ermutigung setzen.

Als ökumenisches Zeichen soll das abendliche Läuten der Kirchenglocken um 19.30 Uhr dienen. Die Gläubigen sind eingeladen, einen Moment inne zu halten und „sich im Gebet mit