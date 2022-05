Keine außergewöhnlichen Vorkommnisse in der sogenannten Hexennacht, der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, haben die Polizeireviere in Kusel und Lauterecken gemeldet. Zwar seien viele Kindergruppen, die mit Toilettenpapier kleinere Streiche spielten, unterwegs gewesen. Dennoch verlief die Nacht ruhig. Sachbeschädigungen wurden weder in Kusel noch in Lauterecken zur Anzeige gebracht, sagte ein Polizeisprecher weiter.