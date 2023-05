Ein Spiel mit Höhen und Tiefen gab es für die HWE Waldmohr zum Abschluss der Saison in der Handball-Verbandsliga Saar. Am Ende stand ein 27:23 (8:13)-Heimsieg gegen den TV Merchweiler II zu Buche, mit dem die HWE sich den vierten Platz sicherte.

Gegen den TV Merchweiler II, Tabellenvorletzter der Liga, erwischte die HWE Waldmohr einen miserablen Start. Nach 22 Minuten lag die Mannschaft von Trainer Daniel Thum bereits mit sieben Toren im Rückstand (5:12). Zwei Treffer kurz vor der Halbzeit von Top-Torjäger Tim Eder, der insgesamt ein Dutzend Mal einnetzte, brachten Waldmohr bis zur Pause noch mal bis auf 8:13 heran.

In der zweiten Halbzeit dann ein anderes Bild: Es dauerte nicht lange, bis die HWE Tor um Tor von der Gästeführung abknapste. In der 50. Spielminute gelang Peter Jungblut mit seinem Treffer zum 20:20 der Ausgleich. In den letzten Minuten der Partie hatte Waldmohr die größeren Reserven und zog davon, der Treffer zum 26:22 von Thomas Kirsch (58.) sorgte für die Vorentscheidung.

Starke Saisonbilanz nach Neuanfang

Durch den Sieg sicherte sich die HWE Waldmohr zum Saisonabschluss mit 24:20 Punkten den vierten Platz in der Verbandsliga. Insgesamt zehnmal verließ die HWE-Mannschaft im Saisonverlauf die Halle als Sieger, dazu kamen vier Unentschieden. Eine starke Bilanz in einer Spielrunde, in der Trainer Daniel Thum nach einigen personellen Abgängen einen Neuanfang starten musste. Das Spitzentrio um Meister RW Schaumberg, die Black Bulls Alsweiler und die DJK Oberthal waren jedoch schon seit Wochen enteilt, sodass die HWE Waldmohr nicht mehr ganz vorne eingreifen konnte.