Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause startete der Herbstmarkt in Lauterecken wieder voll durch – und das direkt mit einem deutlich breiteren Angebot als in den Vorjahren. Nicht nur die autofreie Innenstadt lockte die Besucher an.

Wie bei der letzten Auflage in 2019, lockte die Veldenzstadt bei strahlendem Sonnenschein beim Herbstmarkt mit verkaufsoffenen Geschäften, kulinarischen Genüssen und Musik.

Ist vom Obertor bis zum Schuhhaus Fritz die Innenstadt für Autos gesperrt, klingen zahllose fröhliche Stimmen durcheinander, spielt Musik und duftet es nach Zwiebelkuchen und Crêpes - dann ist Lauterecker Herbstmarkt. Ab dem Mittag öffneten die Geschäfte in der Hauptstraße zum verkaufsoffenen Sonntag ihre Pforten und lockten mit speziellen Marktrabatten und Herbstangeboten. Zahlreiche Besucher aus nah und fern nutzten die Möglichkeit, gemütlich durch die autofreie Innenstadt zu bummeln, den einen oder anderen kulinarischen Leckerbissen zu genießen und Bekannte zu treffen. Auch Radfahrer und Wanderer, die das freundliche Wetter nutzten, rasteten in der Stadt.

Marktmeile Hauptstraße

Besonders auf dem Veldenzplatz und im Schlosshof frönten die Besucher der Geselligkeit, ließen die Alltagssorgen einen Moment hinter sich und wurden vom Musikerduo „ARHA“ an Gitarre und Keyboard sowie Gesang unterhalten.

Die mit der Sonne, um die Wette strahlende Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis, war sehr zufrieden mit dem Zuspruch durch Besucher und Marktbeschicker. Zahlreiche regionale Anbieter konnten für das Fest gewonnen werden, so dass erstmals fast die gesamte Hauptstraße bis zum Schuhhaus Fritz zu einer Marktmeile wurde.

Das Repertoire des Angebotes reichte von Honig, über Tiernahrung, Schmuck und Kleidung bis zu Thermomix und diversen herbstlichen Dekorationsartikeln und kunstvollen Holzkreationen.

Weinfreunde Wolfstein dabei

Neben den unterschiedlichsten Waren, lockte auch ein breitgefächertes kulinarisches Angebot und bot wohl für jeden Geschmack etwas. Naschkatzen kamen am Süßwarenstand auf ihre Kosten, verlockenden Duft verströmten auch die Crêpes und Waffeln, die im Schlosshof frisch zubereitet wurden. Für Gaumenfreuden sorgten die Weine der Weinfreunde Wolfstein oder auch gefüllte Yufkateige. Doch auch deftiges und herbstliches Essen wie Zwiebel- und Keschdekuche waren im Angebot. Regional produzierte Steaks und Wurst vom Schönbornerhof, aber auch Eier und Nudeln konnten eingekauft werden. Die erst in diesem Jahr gegründete Straußjugend war mit einem Federweißerstand mit von der Partie, geöffnet hatten auch die Veldenzschenke sowie das Restaurant Fachwerk.

Zug ohne Verspätung

Auch für die jüngsten Besucher war wieder einiges geboten. Gaudi quasi rund um die Uhr, herrschte in der gut genutzten Hüpfburg. Im Schlosshof fuhr ein zwar leicht quietschender Zug, jedoch ganz zuverlässig – ohne Verspätungen, Personalprobleme oder Defekte.

Im Jugendzentrum hinter dem Stadthaus wartete Annette Junkes mit ihrem Team mit bunten Bastelaktionen für jedes Alter auf. Steine bemalen, Taschen und Rucksäcke gestalten, Igel, Windräder und Regenmacher konnten gebastelt werden. Rege frequentiert war der Stand der Stadtbücherei. Etliche Besucher füllten Tasche um Tasche mit ausgedienten Büchern zu einem Euro. Der Erlös wird in neue Medien investiert.