Das Lauterecker Heimatfest wird auch in diesem Jahr vom 9. bis 12. August stattfinden. Der Festumzug am Sonntag, 11. August, zieht ab 14 Uhr wie gewohnt vom Bahnhof durch die Stadt zum Festplatz. Ein Motto wird es in diesem Jahr nicht geben, jede Gruppe kann sich ganz nach ihren Vorstellungen beteiligen. Gruppen, Vereine und Firmen können sich bis 19. Juli anmelden. Hierzu gibt es bereits Anmeldebögen, weitere Informationen erteilt das Planungsteam (E-Mail: planungsteam@lauterecken.de). Das Wurfmaterial stellt die Stadt, im Anschluss findet das traditionelle Freundschaftsspielen der Musikvereine im Zelt statt.

Bewährte Programmpunkte – wie die Ehrung der 50-Jährigen im Schloss am Freitag mit anschließendem Fassbieranstich sowie das Abschlussfeuerwerk am Montagabend – bleiben erhalten.