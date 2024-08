Seit Monaten laufen die Vorbereitungen für die 68. Auflage des Lauterecker Heimatfests. Gefeiert wird vom 9. bis 12. August mit viel Musik, Fahrgeschäften, Umzug am Sonntag und einem Feuerwerk zum Abschluss.

Die Vorfreude auf das diesjährige Lauterecker Heimatfest steigt. Das große Festzelt mit Boden, um auch bei schlechtem Wetter trockenen Fußes zu bleiben, steht am gewohnten Platz. Rund um das Festzelt werden die Fahrgeschäfte aufgebaut. Mit dabei sind wie im vergangenen Jahr Autoscooter, Kinderkarussell, Schießbuden, Mambo Dance und natürlich auch einige Essensstände. Mit Blick auf das gastronomische Angebot laufen die finalen Absprachen noch, berichtet Mitorganisator Thomas Schütz Ende Juli. Gemeinsam mit dem Lauterecker Planungsteam übernimmt Schütz Sound & Light bereits zum dritten mal die Organisation. Den im vergangenen Jahr sehr gut angenommenen Weinstand werde es wieder geben und auch ein Behinderten-WC sei selbstverständlich wieder vorhanden, kündigt Schütz an.

Los geht es traditionell mit der Ehrung der 50-Jährigen um 18 Uhr im Veldenzschloss. Schon eine Stunde später wandert das Geschehen auf den Festplatz in der Schillerstraße. Um 19 Uhr treten dort die Tanzgruppen des Heimat- und Kulturvereins Lauterecken auf, gefolgt von der offiziellen Eröffnung, inklusive Fassbieranstich.

Bekannte Gesichter auf der Bühne

Den musikalischen Auftakt macht ab 21 Uhr die Band Blown Fuse, die in der Gegend Dauergast auf Festen ist. Am Samstagabend stehen ab 20 Uhr mit der pfälzisch-saarländischen Rock-Band Hijack-Nick vier Musiker auf der Lauterecker Bühne, die Stärken aus Pop und Hardrock kombinieren. Der Betrieb der Fahrgeschäfte startet samstags um 18 Uhr.

Gewohnt früh beginnt der Festsonntag. Denn am 11. August jagt ein Programmpunkt den nächsten. Los geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst und einem rund einstündigen Platzkonzert auf dem Veldenzplatz mit dem Kolping Blasorchester Erfenbach. Es folgt gegen 12 Uhr die Kerwerede der Straußjugend Lauterecken. Besuchermagnet schlechthin wird vermutlich einmal mehr der Heimatfest-Umzug werden. Ab 14 Uhr zieht der mehr als 20 Nummern umfassende Umzug vom Bahnhof durch die Stadt bis zum Festplatz. Dort angekommen startet direkt das gemeinsam Musizieren der Fanfarenzüge im Festzelt. Ab 17 Uhr spielt das Akustik-Duo Peifedeggel.

Weniger Teilnehmer beim Umzug

Montags geht es musikalisch mit Die Filsbacher XXL ab 11 Uhr beim Früh- und Dämmerschoppen weiter. Hier sind für Gruppen wieder Tischreservierungen möglich. Zum Abschluss des Heimatfests soll gegen 22 Uhr das Feuerwerk gezündet werden. Dass das Fest mitten in die Sommerferien falle, bemerke man vor allem an den Teilnehmerzahlen zum Umzug, berichtet Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis. Dennoch wolle man nicht nur am Ablauf, sondern auch am Zeitpunkt festhalten.

Mit Blick auf eine mögliche Waldbrandgefahr durch das Feuerwerk zum Abschluss zeigt sich Steinhauer-Theis zuversichtlich. In den Tagen zuvor sei Regen angekündigt. Auch Mitorganisator Schütz ist guter Dinge, dass das Feuerwerk stattfinden kann.

Info

Zur Ehrung der 50-Jährigen sind alle eingeladen, die 1974 geboren sind und mindestens zehn Jahre lang in Lauterecken wohnen oder gewohnt haben und in Lauterecken die Schule besucht haben oder geboren sind. Anmeldungen sind bis zum 8. August bei Isabel Steinhauer-Theis, Telefon 0151 61529597, E-Mail stadthaus@lauterecken.de, möglich.