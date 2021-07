Lauterecken feiert das 65. Heimatfest in kleinem Rahmen am Samstag und Sonntag, 7. und 8. August. Nach der Ehrung der 50-Jährigen im Veldenzschloss um 18 Uhr soll ab 20 Uhr ein Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz stattfinden – Band noch unbekannt. Klar ist jedoch: Der Eintritt wird frei sein. Ökumenischer Gottesdienst (10 Uhr) und Frühschoppen mit Blasmusik (11 bis 12.30 Uhr) stehen am Sonntag auf dem Veldenzplatz an. Danach spielet von 13 bis 17 Uhr das Stimmungsmusik-Duo „Die 2“ auf. Getränke wird es von der Veldenzschenke und vom Fachwerk geben, außerdem Mittagstisch und weitere Speisen, Süßwaren und Crêpes. Kinderkarussell, Erlebnis-Simulator und Ballwurf sind zur Kinderunterhaltung angekündigt.