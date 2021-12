Im Fundamt der Verbandsgemeinde Oberes Glantal ist eine Sonnenbrille abzugeben, die in Schönenberg gefunden wurde. In Dittweiler entdeckte ein ehrlicher Finder eine Uhr. Nicht so konkret einkreisen lässt sich ein anderes Fundstück: Der Verbandsgemeinde flog nämlich ein Vogel zu. Um was für einen Hausvogel es sich handelt, bleibt offen. Wer einen Vogel vermisst, sollte sich vorsorglich melden unter 06373 504 210.